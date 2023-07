Initiation à la poterie et au modelage Maison des associations Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière Catégories d’Évènement: Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière

Initiation à la poterie et au modelage Samedi 26 août, 09h00 Maison des associations 10 euros à l'inscription Initiation à la poterie et au modelage Samedi 26 aout de 09h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00 Essayez vous à la poterie ou au modelage dans les locaux de l'association la main à la terre

les frais d’inscription incluent l’argile et le prêt de matériel –

Possibilité de repas tiré du panier Maison des associations 17 rue d'Ambrières 52290 ECLARON Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière 52290 Éclaron Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06 73 02 23 57 »}, {« type »: « email », « value »: « lamainalaterre52@gmail.com »}]

poterie modelage lmat

