MARCHÉ DE NOËL Maison des Associations Dompaire, 5 décembre 2023, Dompaire.

Dompaire,Vosges

Marché de Noël.

Maison des Associations

Vente de décoration, présence de Saint Nicolas, activités manuelles, idées cadeaux, idées déco, crêpes et boissons chaudes.

… Et tombola de Noël (bon d’achat chez King Jouets).

Organisé par les Amis de l’école de Dompaire.. Tout public

Mardi 2023-12-05 16:10:00 fin : 2023-12-05 18:30:00. 0 EUR.

Maison des Associations Rue de la Gare

Dompaire 88270 Vosges Grand Est



Christmas market.

Maison des Associations

Christmas decorations for sale, Saint Nicholas, arts and crafts, gift ideas, decorating ideas, crêpes and hot drinks.

… And Christmas tombola (vouchers at King Jouets).

Organized by the Friends of Dompaire School.

Mercado de Navidad.

Casa de las Asociaciones

Venta de adornos navideños, San Nicolás, artesanía, ideas para regalos, ideas de decoración, crepes y bebidas calientes.

… Y tómbola de Navidad (cheques regalo de King Jouets).

Organizado por los Amigos de la Escuela Dompaire.

Markt in der Weihnachtszeit.

Haus der Vereinigungen

Verkauf von Dekorationen, Anwesenheit des Heiligen Nikolaus, Bastelaktivitäten, Geschenkideen, Dekorationsideen, Crêpes und heiße Getränke.

… Und Weihnachtstombola (Einkaufsgutschein bei King Jouets).

Organisiert von den Freunden der Schule von Dompaire.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT MIRECOURT