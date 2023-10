BOURSE AUX VÊTEMENTS, JEUX ET LIVRES Maison des associations Dompaire, 19 novembre 2023, Dompaire.

Dompaire,Vosges

Bourse aux vêtements, jeux et livres organisée par les Amis de l’école de Dompaire

Maison des Associations

5€ la table.

Réservation au 07 49 23 93 73. Tout public

Dimanche 2023-11-19 14:00:00 fin : 2023-11-19 18:00:00. 0 EUR.

Maison des associations rue de la Gare

Dompaire 88270 Vosges Grand Est



Clothing, games and book fair organized by the Friends of Dompaire School

Maison des Associations

5? per table.

Book on 07 49 23 93 73

Mercadillo de ropa, juegos y libros organizado por los Amigos de la Escuela Dompaire

Casa de las Asociaciones

5? por mesa.

Reservas en el 07 49 23 93 73

Börse für Kleidung, Spiele und Bücher, organisiert von den Freunden der Schule von Dompaire

Haus der Vereine

5? pro Tisch.

Reservierung unter 07 49 23 93 73

Mise à jour le 2023-10-17 par OT MIRECOURT