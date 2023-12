Fête de l’hiver Maison des associations de Saint Joseph Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Fête de l'hiver Maison des associations de Saint Joseph Nantes, 15 décembre 2023 18:00, Nantes

Horaire : 19:00 21:00

Gratuit : oui Tout public Le centre socioculturel St Joseph Accoord vous invite le vendredi 15 décembre 2023 à 19h à sa Fête de l’Hiver. RDV à la salle poly, maison des assos St-Joseph, pour des quiz musicaux et en famille, puis un buffet offert ! Sur Inscription au 02 44 76 11 00 Maison des associations de Saint Joseph Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 18 07 54 Détails Heure : 18:00 - 20:00 Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Code postal 44300 Lieu Maison des associations de Saint Joseph Adresse 478 Route de Saint Joseph Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age max Tout public Lieu Ville Maison des associations de Saint Joseph Nantes Latitude 47.269265819 Longitude -1.5198155670000233 latitude longitude 47.269265819, -1.519815567

