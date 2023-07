Dans la roue des fabricants de vélos nantais, mémoire de cycliste Maison des associations de quartier 22, rue Emile Péhant 44000 Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Dans la roue des fabricants de vélos nantais, mémoire de cycliste Maison des associations de quartier 22, rue Emile Péhant 44000 Nantes Nantes, 16 septembre 2023, Nantes. Dans la roue des fabricants de vélos nantais, mémoire de cycliste 16 et 17 septembre Maison des associations de quartier 22, rue Emile Péhant 44000 Nantes Entrée libre Histoire de l’industrie nantaise du vélo.

Exposition de vélos, vitrines… Maison des associations de quartier 22, rue Emile Péhant 44000 Nantes 22, rue Emile Péhant 44000 NANTES Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Maison des associations de quartier 22, rue Emile Péhant 44000 Nantes Adresse 22, rue Emile Péhant 44000 NANTES Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age max 99 Lieu Ville Maison des associations de quartier 22, rue Emile Péhant 44000 Nantes Nantes

Maison des associations de quartier 22, rue Emile Péhant 44000 Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/