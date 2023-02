Forum de l’Engagement Maison des Associations de Pontonx-sur-l’Adour, 17 février 2023, Pontonx-sur-l'Adour.

Forum de l’Engagement Vendredi 17 février, 10h00 Maison des Associations de Pontonx-sur-l’Adour

Gratuit

Pour découvrir les différentes formes d’engagements et comprendre l’impact et les bienfaits d’un engagement citoyen et associatif.

Maison des Associations de Pontonx-sur-l’Adour 40465 Pontonx-sur-l’Adour Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine

Tu es déjà engagé·e dans des associations ? Tu en as envie mais que tu ne sais pas vers qui te tourner ?

L’équipe de services civiques et volontaires de La Maison de l’Europe des Landes Wipsee te propose de venir t’informer et découvrir toutes les formes d’engagement pour être acteur d’une société plus juste, solidaire et durable !

Au programme :

Découverte d’associations

Séance vidéo

Jeux et animations autour de l’Engagement citoyen et associatif

Jeux de rôle et speed dating associatif

Escape game

Auberge espagnole



