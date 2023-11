Forum Mystère Maison des Associations de Mérignac Mérignac Catégories d’Évènement: Gironde

Mérignac Forum Mystère Maison des Associations de Mérignac Mérignac, 28 novembre 2023, Mérignac. Forum Mystère Mardi 28 novembre, 14h00 Maison des Associations de Mérignac Entrée libre #ForumMystère Vous souhaitez décrocher un emploi qui vous convient, sans préjugés ? Que vous soyez un jeune diplômé, un professionnel expérimenté ou en quête d’une réorientation professionnelle, le Forum Mystère est fait pour vous ✨ Le Forum Mystère est un événement de recrutement multisectioriel où les employeurs restent anonymes permettant d’explorer un vaste éventail de métiers en vous basant uniquement sur les valeurs et les avantages proposés par les entreprises participantes ✅ Rendez-vous le mardi 28 novembre de 14h à 17h à la Maison des Associations de Mérignac pour cette expérience inédite Un événement coorganisé par l’ADSI Technowest PLIE Espace Technowest, POLE EMPLOI, la MISSION LOCALE TECHNOWEST et la Ville de Mérignac. Pour en savoir plus sur le Forum Mystère, rendez-vous sur

https://www.merignac.com/actualites/forum-mystere-trouvez-votre-emploi-ideal-sans-prejuges

