Nord Conférence sur l’Histoire de la répression des Homosexuel·le·s en France depuis 1942. Maison des Associations de Lille Lille, 13 décembre 2023, Lille. Conférence sur l’Histoire de la répression des Homosexuel·le·s en France depuis 1942. Mercredi 13 décembre, 19h00 Maison des Associations de Lille Entrée libre À l’occasion du vote de la loi portant réparation des personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982, nous organisons une conférence sur l’Histoire de la répression des Homosexuel·le·s en France depuis 1942. Vous êtes donc cordialement invités à la maison des associations de Lille (27 rue Jean Bart, 59000 Lille) le mercredi 13 décembre à 19h salle 14. La conférence sera également retransmise en direct sur notre page facebook (https://www.facebook.com/SOSHNPDC), si vous ne pouvez pas vous déplacer, n’hésitez pas à nous rejoindre en ligne ! Maison des Associations de Lille rue Jean Bart 59000 Lille Lille 590007 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 14 35 41 https://www.lille.fr/Participer/S-engager-dans-la-vie-associative/La-Maison-des-Associations-de-Lille [{« link »: « https://www.facebook.com/SOSHNPDC »}] au 2ème et 3ème étage Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

