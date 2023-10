Conférence CLIO » Jamais la première fois sur un malade » Maison des Associations de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Conférence CLIO » Jamais la première fois sur un malade » Maison des Associations de Lille Lille, 9 novembre 2023, Lille. Conférence CLIO » Jamais la première fois sur un malade » Jeudi 9 novembre, 17h45 Maison des Associations de Lille Sur réservation en ligne obligatoire, gratuit Dans le cadre des conférences CLIO organisées par l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille, une conférence » Jamais la première fois sur un malade « par le Pr. Jean-Pierre TRIBOULET vous est proposée le jeudi 9 novembre 2023 à 17h45. La réservation en ligne est OBLIGATOIRE (Places limitées). Vous recevrez votre billet nominatif valable pour une personne par email, il faudra l’imprimer et le présenter à l’entrée de la conférence. Merci de nous informer en cas d’annulation car les places sont limitées. Maison des Associations de Lille 27 rue Jean Bart 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://conferenceclio-09112023.eventbrite.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T17:45:00+01:00 – 2023-11-09T18:45:00+01:00

2023-11-09T17:45:00+01:00 – 2023-11-09T18:45:00+01:00 médecine conférence Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Maison des Associations de Lille Adresse 27 rue Jean Bart 59000 Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Maison des Associations de Lille Lille latitude longitude 50.627875;3.06546

Maison des Associations de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/