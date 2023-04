Conférence CLIO « Histoire(s) de la lithiase urinaire et la lithiase urinaire dans l’histoire » Maison des Associations de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Conférence CLIO « Histoire(s) de la lithiase urinaire et la lithiase urinaire dans l’histoire » Maison des Associations de Lille, 4 mai 2023, Lille. Conférence CLIO « Histoire(s) de la lithiase urinaire et la lithiase urinaire dans l’histoire » Jeudi 4 mai, 17h45 Maison des Associations de Lille Gratuit sur réservation en ligne obligatoire Dans le cadre des conférences CLIO organisées par l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille, une conférence « Histoire(s) de la lithiase urinaire et la lithiase urinaire dans l’histoire » par le Pr. Jacques BISERTE vous est proposée le jeudi 4 mai 2023 à 17h45.

L’histoire de la maladie « lithiase urinaire », les calculs, de la préhistoire au 21ième siècle, se confond non seulement avec celle de l’Urologie mais de fait avec celle de la Chirurgie. L’opération de la pierre vésicale, la taille, a, pendant des siècles, été la plus importante opération planifiée pratiquée, en dehors des interventions pour les plaies et traumatismes. Et l’histoire mondiale est parsemée d’anecdotes et de personnages la concernant Mais les progrès réalisés durant ce dernier demi-siècle surpassent de beaucoup ceux des millénaires précédents, de l’extraction « à vif » des calculs à leur destruction endoscopique ou trans cutanée par ondes de choc.

Réservation en ligne obligatoire (Places limitées).

Maison des Associations de Lille rue Jean Bart 59000 Lille 03 20 14 35 41 https://www.lille.fr/Participer/S-engager-dans-la-vie-associative/La-Maison-des-Associations-de-Lille https://conferenceclio-04052023.eventbrite.fr

