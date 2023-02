Formation – Savoir si son association est concernée par les taxes et les impôts Maison des Associations de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Formation – Savoir si son association est concernée par les taxes et les impôts
Jeudi 13 avril, 18h00
Maison des Associations de Lille

Maison des Associations de Lille
rue Jean Bart 59000 Lille

03 20 14 35 41 https://www.lille.fr/Participer/S-engager-dans-la-vie-associative/La-Maison-des-Associations-de-Lille au 2ème et 3ème étage FORMATION – Savoir si son association est concernée par les taxes et les impôts Jeudi 13 avril de 18h à 21h Objectifs Connaître les principales règles applicables aux associations en matière de fiscalité pour anticiper votre activité. Contenu ◽ Ai-je le droit de vendre des activités ? ◽ Quelles conséquences pour une association d’être fiscalisée ? (TVA, impôts sur les sociétés, taxes diverses…) ◽ Peut-on recevoir des dons ? Des subventions ? ◽ Ai-je le droit de faire de la publicité ? Intervenante : Emilie Leferme, experte comptable, Humafin

