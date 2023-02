Exposition – Crée ta statue ! Maison des Associations de Lille, 22 mars 2023, Lille.

Exposition – Crée ta statue ! Mercredi 22 mars, 14h00 Maison des Associations de Lille

Entrée libre

En mars, la MDA accueille l’association Cultures du cœur Nord pour la restitution de ses ateliers : Crée ta statue !

Maison des Associations de Lille rue Jean Bart 59000 Lille Lille-Centre Lille 590007 Nord Hauts-de-France

03 20 14 35 41 https://www.lille.fr/Participer/S-engager-dans-la-vie-associative/La-Maison-des-Associations-de-Lille au 2ème et 3ème étage

L’exposition :

L’atelier “crée ta statue“, en lien avec l’exposition Prière de toucher au Palais des Beaux-Arts, a été un grand succès ! Ainsi nous vous invitons à nous rejoindre pour découvrir les œuvres confectionnées par les participant·es des structures médico-sociales adhérentes de Cultures du Cœur .

Rendez-vous à la Maison Des Associations de Lille le mercredi 22 mars, entre 14h et 16h pour découvrir un florilège de statues toutes plus différentes les unes que les autres !

Quelques mots sur l’association Cultures du Coeur :

Cultures du cœur Nord est une association locale au sein d’un réseau national, notre action a pour vocation de favoriser l’accès aux ressources et aux pratiques culturelles du territoire comme levier d’émancipation et de lutte contre l’exclusion auprès des publics fragilisés dits “éloignés” de celles-ci.

A ces fins, nous animons un réseau de solidarité avec les différents acteurs du territoire, précisément entre les relais sociaux et médico-sociaux de la MEL adhérents à l’association, les habitants et nos partenaires culturels. Le cœur de notre dispositif consiste à proposer des invitations pour des spectacles, des ateliers, des actions de médiation…

Un ensemble de dispositifs et des projets de mobilisation et d’accompagnement inscrivent ainsi le levier culturel au cœur de cette dynamique de construction individuelle et citoyenne.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T14:00:00+01:00

2023-03-22T16:00:00+01:00

Cultures du cœur Nord