Conférence CLIO « Histoire et évolution de la cardiologie interventionnelle » Maison des Associations de Lille, 5 janvier 2023, Lille. Conférence CLIO « Histoire et évolution de la cardiologie interventionnelle » Jeudi 5 janvier 2023, 17h45 Maison des Associations de Lille

Gratuit sur réservation en ligne obligatoire

Conférence CLIO sur l’histoire de la Médecine organisée par l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille. Maison des Associations de Lille rue Jean Bart 59000 Lille Lille-Centre Lille 590007 Nord Hauts-de-France

03 20 14 35 41 https://www.lille.fr/Participer/S-engager-dans-la-vie-associative/La-Maison-des-Associations-de-Lille au 2ème et 3ème étage Dans le cadre des conférences CLIO organisées par l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille, une conférence « Histoire et évolution de la cardiologie interventionnelle », par le Pr. Michel BERTRAND vous est proposée le jeudi 5 janvier 2023 à 17h45.

Réservation en ligne obligatoire (Places limitées).

L’entrée est gratuite et ouverte à tous.

