Festival de l’avenir Maison des associations de Libourne Libourne Catégories d’Évènement: Gironde

Libourne Festival de l’avenir Maison des associations de Libourne Libourne, 21 octobre 2023, Libourne. Festival de l’avenir Samedi 21 octobre, 14h00 Maison des associations de Libourne Venez réparer vos objets du quotidien !! Maison des associations de Libourne 47 Boulevard de Quinault 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T16:00:00+02:00

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T16:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Libourne Autres Lieu Maison des associations de Libourne Adresse 47 Boulevard de Quinault 33500 Libourne Ville Libourne Departement Gironde Lieu Ville Maison des associations de Libourne Libourne latitude longitude 44.903123;-0.238737

Maison des associations de Libourne Libourne Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/libourne/