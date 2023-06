Atelier La Fresque du Climat Maison des Associations de la Source Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Atelier La Fresque du Climat Maison des Associations de la Source Orléans, 27 juin 2023, Orléans. Atelier La Fresque du Climat Mardi 27 juin, 18h30 Maison des Associations de la Source Sur inscription CAP Climat Orléans traverse la Loire et propose désormais des ateliers à la Maison des Associations d’Orléans La Source. De quoi s’agit-il ? Vous voulez agir pour le climat mais n’avez pas le temps de devenir climatologue ? L’atelier collaboratif « la Fresque du Climat » permet de comprendre l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action. Pour quel public ? Pas besoin de connaissances spécifiques : l’atelier est conçu pour tous les publics à partir de 15 ans environ. Pour un public plus jeune (à partir de 9-10 ans), nous contacter. Où et quand ? A la Maison des Associations d’Orléans La Source (place Sainte Beuve, 45100 Orléans) le mardi 27 juin de 18h30 à 21h30. Comment participer ? Une inscription préalable est requise. Les inscriptions se font sur : https://association.climatefresk.org/training_sessions/3ba27efe-51e0-4891-9f3f-b4847580ed07/show_public?language=fr&tenant_token=36bd2274d3982262c0021755 L’atelier est gratuit et nos animateurs.trices sont bénévoles, mais nous vous encourageons à faire un don pour couvrir les frais de matériel et de fonctionnement de l’association CAP Climat Orléans. Vous pouvez donner sur notre plateforme HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/cap-climat-orleans Maison des Associations de la Source Place Sainte-Beuve 45100 ORLEANS Orléans 45100 Loiret [{« type »: « link », « value »: « https://association.climatefresk.org/training_sessions/3ba27efe-51e0-4891-9f3f-b4847580ed07/show_public?language=fr&tenant_token=36bd2274d3982262c0021755 »}] [{« link »: « https://association.climatefresk.org/training_sessions/3ba27efe-51e0-4891-9f3f-b4847580ed07/show_public?language=fr&tenant_token=36bd2274d3982262c0021755 »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/cap-climat-orleans »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

