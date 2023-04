Mieux accompagner les personnes en situation d’illettrisme et d’illectronisme Maison des Associations de la Source Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Mieux accompagner les personnes en situation d’illettrisme et d’illectronisme Maison des Associations de la Source, 21 avril 2023, Orléans. Mieux accompagner les personnes en situation d’illettrisme et d’illectronisme Vendredi 21 avril, 10h30 Maison des Associations de la Source Entrée libre Dans le cadre de sa programmation annuelle d’ateliers et conférences numériques, le Connexlab vous invite à sa prochaine conférence sur l’illettrisme et l’illectronisme animée par le Rés’O d’Inclusion Numérique. Maison des Associations de la Source Place Sainte-Beuve 45100 ORLEANS Orléans 45100 Loiret [{« type »: « email », « value »: « connexlab@actionnumerique.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-21T10:30:00+02:00 – 2023-04-21T11:00:00+02:00

2023-04-21T10:30:00+02:00 – 2023-04-21T11:00:00+02:00 Inclusion numérique Illettrisme

