Journée Portes Ouvertes recrutement Maison des Associations de Chevreuse Chevreuse Catégories d’évènement: Chevreuse

Yvelines

Journée Portes Ouvertes recrutement Maison des Associations de Chevreuse, 14 décembre 2022, Chevreuse. Journée Portes Ouvertes recrutement Mercredi 14 décembre, 10h30 Maison des Associations de Chevreuse

Entrée libre

L’association L’Ange Gardien recrute : auxiliaire de vie, aide à domicile, homme toute main… handicap moteur mi Maison des Associations de Chevreuse 54 bis rue de Rambouillet 78460 Chevreuse Chevreuse 78460 Yvelines Île-de-France L’Ange Gardien, association à but non lucratif basée à Chevreuse, est à la recherche d’auxiliaire de vie et d’aide à domicile sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines et aux alentours afin de répondre à une demande toujours plus importante. L’Ange Gardien est une association spécliasée dans l’aide à domicile. Créée en 1993, notre structure dispose d’une expertise significative qui nous permet de proposer un service de qualité à nos bénéficiaires. Nous nous adaptons aux besoins en proposant des interventions 7j/7, 24h/24, avec une équipe qui vous est personnellement dédiée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-14T10:30:00+01:00

2022-12-14T15:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Chevreuse, Yvelines Autres Lieu Maison des Associations de Chevreuse Adresse 54 bis rue de Rambouillet 78460 Chevreuse Ville Chevreuse Age minimum 18 Age maximum 70 lieuville Maison des Associations de Chevreuse Chevreuse Departement Yvelines

Maison des Associations de Chevreuse Chevreuse Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chevreuse/

Journée Portes Ouvertes recrutement Maison des Associations de Chevreuse 2022-12-14 was last modified: by Journée Portes Ouvertes recrutement Maison des Associations de Chevreuse Maison des Associations de Chevreuse 14 décembre 2022 Chevreuse Maison des Associations de Chevreuse Chevreuse

Chevreuse Yvelines