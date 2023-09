Repair café spécial vélo à bourdeaux avec dromolib ! Maison des associations de Bourdeaux (Préau) Bourdeaux Catégories d’Évènement: Bourdeaux

Drôme Repair café spécial vélo à bourdeaux avec dromolib ! Maison des associations de Bourdeaux (Préau) Bourdeaux, 7 octobre 2023, Bourdeaux. Bourdeaux,Drôme Réparons nos vélo !!.

2023-10-07 09:00:00 fin : 2023-10-07 13:00:00. .

Maison des associations de Bourdeaux (Préau)

Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Let’s repair our bikes! ¡Reparemos nuestras bicicletas! Reparieren wir unsere Fahrräder!! Mise à jour le 2023-09-25 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux Détails Catégories d’Évènement: Bourdeaux, Drôme Autres Lieu Maison des associations de Bourdeaux (Préau) Adresse Maison des associations de Bourdeaux (Préau) Ville Bourdeaux Departement Drôme Lieu Ville Maison des associations de Bourdeaux (Préau) Bourdeaux latitude longitude 44.5877;5.1377

Maison des associations de Bourdeaux (Préau) Bourdeaux Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourdeaux/