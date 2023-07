Soirée jeux de société Maison des associations Coulonges-sur-l’Autize, 4 août 2023, Coulonges-sur-l'Autize.

Coulonges-sur-l’Autize,Deux-Sèvres

L’association Ludiquez Vous organise une soirée jeux de société modernes. Que vous soyez joueur occasionnel ou confirmé, venez nous rendre visite, nous avons des jeux pour tout les goûts et si vous le désirez, apporter vos jeux préférés afin de les faire découvrir aux autres participants.

Contact : Ludiquezvous@gmail.com Julien Decay 06.71.48.32.71

Adresse : Maison des associations 9 rue de la bégaudière 79160 Coulonges-sur-l’Autize

Tarif : Gratuit

4 août 2023 à partir de 20h00.

2023-08-04 fin : 2023-08-04 . .

Maison des associations

Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Ludiquez Vous association is organizing a modern board games evening. Whether you’re an occasional player or an experienced one, come and visit us. We’ve got games for all tastes, and if you like, you can bring your own favorite games to share with other participants.

Contact: Ludiquezvous@gmail.com Julien Decay 06.71.48.32.71

Address: Maison des associations 9 rue de la bégaudière 79160 Coulonges-sur-l’Autize

Price: Free of charge

august 4, 2023 from 8:00 pm

La asociación Ludiquez Vous organiza una velada de juegos de mesa modernos. Tanto si eres un jugador ocasional como uno experimentado, ven a visitarnos. Tenemos juegos para todos los gustos y, si quieres, puedes traer tus juegos favoritos para que los demás participantes puedan descubrirlos.

Contacto: Ludiquezvous@gmail.com Julien Decay 06.71.48.32.71

Dirección: Maison des associations 9 rue de la bégaudière 79160 Coulonges-sur-l’Autize

Precio: Gratuito

4 de agosto de 2023 a partir de las 20.00 horas

Der Verein Ludiquez Vous organisiert einen Abend mit modernen Gesellschaftsspielen. Ob Sie ein Gelegenheitsspieler oder ein erfahrener Spieler sind, besuchen Sie uns, wir haben Spiele für jeden Geschmack und wenn Sie möchten, bringen Sie Ihre Lieblingsspiele mit, um sie den anderen Teilnehmern zu zeigen.

Kontakt: Ludiquezvous@gmail.com Julien Decay 06.71.48.32.71

Adresse: Maison des associations 9 rue de la bégaudière 79160 Coulonges-sur-l’Autize

Gebühr: Kostenlos

4. August 2023 ab 20.00 Uhr

Mise à jour le 2023-06-27 par CC Val de Gâtine