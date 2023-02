SALON des Métiers d’Art à COQUAINVILLIERS Maison des Associations Coquainvilliers Catégories d’Évènement: Calvados

Coquainvilliers

SALON des Métiers d’Art à COQUAINVILLIERS Maison des Associations, 1 avril 2023, Coquainvilliers. SALON des Métiers d’Art à COQUAINVILLIERS 1 et 2 avril Maison des Associations Deux journées de rencontre avec le public afin de partager la passion des métiers très particuliers du domaine métiers d’art, échanger, avec démonstration, donner l’envie de détenir un objet unique. handicap moteur mi Maison des Associations Le Bourg 14130 Coquainvilliers Coquainvilliers 14130 Calvados Normandie Cet évènement est un moment unique dans l’année de rencontre avec le public et du désir d’échange.

L’association a trois valeurs phares : innovation, tradition et passion. Elle est créée en 2009 et met en place depuis cette date des salons visant un respect des artisans, la qualité du travail et une belle mise en scène. Ella pour vocation de mettre en lumière les métiers qui font la richesse de l’artisanat. Cette exposition présentera différents métiers dont :

Les arts anciens : la mosaïque avec deux jeunes artistes artisanes qui travaillent cette technique pointue demandant une patience dans la taille des pièces

le vitrail art ancien mais qui au fil des siècles a évolué sans perdre la surprise des jeux de lumière la couleur étant captée par les rayons du soleil et jouant avec les impressions

la restauration des tableaux où il faut être assez humble mais expert pour redonner aux œuvres qui ont souffert l’éclat du premier jour. Dans le domaine du papier : une relieuse qui modernise cette spécialité en inventant et en mettant en valeur les parties normalement cachées de ces créations

une « bijoutière » de papier qui sculpte des rubans pour en créer des encadrements uniques Dans le domaine du bijou : les pierres qui sont sublimées par le montage, réalisées par une spécialiste mondiale des fermetures en bijouterie

le travail de l’argent qui façonné par des mains expertes, s’arrondit, se découvre, un graphisme de surface et se plie à l’invention de l’artisane

le travail de toutes sortes de métaux et la transformation d’objets détournés. Encore une très forte imagination pour que de nouvelles pièces prennent vie tout en rappelant de lointains souvenirs L’art de la terre : pour un usage au quotidien mais dans des objets tactiles et graphiques, que ce soit dans la conception ou l’émaillage, aucune pièce ne se ressemble et certaines nous inspirent des noms de création

la nature est une autre source d’inspiration pour notre seconde céramiste, toute en douceur et en respect des créations, un monde où l’imaginaire est serein. Le bois le textile : tourneur sur bois : les pièces laissent découvrir la subtilité des couleurs et des veinages, les pièces sont chaleureuses comme l’était l’arbre dont elles sont issues le tissus mis en lumière avec les techniques d’estampe, une technique détournée où les luminaires deviennent poèmes.

la gourdassière nom inconnu de la plupart, mais qui vous surprendra dans la minutie de ses réalisations… surprise au rendez vous Venez nous découvrir à COQUAINVILLIERS.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00 ©NMA houlgate 2023

