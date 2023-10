Petite-enfance : Soirée d’information Maison des Associations Cléry-Saint-André Catégories d’Évènement: Cléry-Saint-André

Loiret Petite-enfance : Soirée d’information Maison des Associations Cléry-Saint-André, 11 octobre 2023, Cléry-Saint-André. Petite-enfance : Soirée d’information Mercredi 11 octobre, 20h00 Maison des Associations La crèche familiale « Les Marmousets » organise une soirée d’information intitulée » Comment accompagner l’évolution de bébé dans son environnement ? « . Animé par deux ergothérapeutes spécialistes de la petite enfance, ce moment d’information permettra au public d’obtenir des conseils pratiques pour accueillir, accompagner et stimuler le développement du tout-petit. Maison des Associations 102 rue de Saint-André Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

