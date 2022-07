Exposition « Place aux femmes ! » à la Maison des associations Maison des associations Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Exposition « Place aux femmes ! » à la Maison des associations Maison des associations, 16 septembre 2022, Chambéry. Exposition « Place aux femmes ! » à la Maison des associations 16 et 17 septembre Maison des associations Venez découvrir les portraits de 18 femmes qui se sont illustrées dans l’histoire locale. Maison des associations 67, rue Saint-François, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Femmes politiques, engagées, sportives, résistantes, intellectuelles, artistes, historiennes, aventurières, entrepreneuses, ces portraits retracent leurs combats et leurs parcours de vie.

