Indre-et-Loire Ciné Débat – Film « De toutes nos forces » Maison des associations – Centre culturel Descartes, 6 octobre 2023, Descartes. Ciné Débat – Film « De toutes nos forces » Vendredi 6 octobre, 18h00 Maison des associations – Centre culturel Sur Inscription, Tarifs 2,5€ Comme tous les adolescents, Julien rêve d’avanetres et de sensations fortes. Mais lorsqu’on vit dans un fauteil roulant, ces rêves-là sont difficilement réalisables. pour y parvenir, il met au défi son père de concourir avec lui au trathlon « Ironman »de Nice : une des épreuves sportives les plus difficiles qui soit. Autour d’eux, c’est toute une famille qui va se reconstruire pour tenter d’aller au bout de cet incroyable exploit. Maison des associations – Centre culturel 33 René Descartes, 86220 Ingrandes-sur-Vienne Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Maison des associations - Centre culturel
33 René Descartes, 86220 Ingrandes-sur-Vienne
Descartes 37160
Indre-et-Loire
Centre-Val de Loire

