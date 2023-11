Collecte de sang Maison des associations Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Gironde Collecte de sang Maison des associations Cenon, 5 janvier 2024, Cenon. Collecte de sang 5 janvier – 8 novembre 2024, les vendredis Maison des associations Gratuit / de 18 à 70 ans L’Association pour le Don du Sang Bénévole de Cenon (ADSB) vous accueille sur RDV.

Il est obligatoire de prendre rendez-vous pour donner son sang:

En choissisant son créneau horaire Pour être donneur, il faut être âgé de 18 à 70 ans, avoir un poids au moins égal à 50kg, ne pas avoir donné son sang il y a moins de deux mois, ne pas être à jeun, et pour un premier don, se munir d’une pièce d’identité. Le don s’effectue après accueil, entretien confidentiel avec un médecin, suivi d’une collation.

Afin d’assurer la sécurité des donneurs, toutes les mesures de précaution sont toujours d’actualité et mises en œuvre sur les collectes de sang pour éviter les risques de transmission du virus.

L'Association pour le Don du Sang Bénévole de Cenon (ADSB) vous accueille sur RDV.

Un don de sang = une heure de temps = trois vies sauvées !

Maison des associations
11 Rue du 8 Mai 1945
Cenon 33150
Gironde
Nouvelle-Aquitaine
adsb-cenon@orange.fr

