Festi Family 24 – 28 octobre Maison des associations

Mardi 24,10h-12h /14h-17h

Journée défi familles au Centre Social La Colline

Venez avec vos enfants affronter d’autres familles sur des jeux sportifs, des jeux d’adresse ou encore des jeux artistiques et découvrez quelle est la famille vainqueure du FIFY 2023 ! Dès 3 ans et obligatoirement accmpgné d’un parent.

Mercredi 25, 10h-12h / 15h-19h

Journée Détente, au gymnase G. Lalanne

Partagez un moment de détente et découverte de plusieurs espaces aménagés pour favoriser l’expression corporelle !

Le monde des tout-petits (0-6 ans)

Venez découvrir les espaces sensoriels et motricité; pensé par les équipes du service enfance, actions éducatives et le SIVU petite enfance Cenon Lormont.

Youplaboom ton corps (3-6 ans)

Venez mettre votre corps au défi, en jouant avec son reflet, en apprivoisant son ombre et bouger avec Côté sciences.

Initiation à la danse et à l’expression avec Khady: 10h-12h

Proposé par l’OCAC, dès 3 ans /Réservation obligatoire au 06 07 12 77 66

Initiation au théâtre: 16h-18h

Proposé par l’OCAC, dès 7 ans / Réservation obligatoire au 06 07 12 77 66

Jeudi 26, 10h-12h / 15h-18h

Journée Sportive, Complexe aqualudique E.Lorandi

Nager avec son enfant (A partir de 4 ans)

Venez partager un temps pour apprendre à nager avec son enfant et jouer dans l’eau.

Réservation obligatoire au 06 07 12 77 66 / Limité à 40 places/ Un accompagnant pour 2 enfants max.

Gymnase Lalanne, 10h-12h /15h-19h

Le monde des tout-petits (0-6 ans)

Youplaboom ton corps (3A-6A)

Découvrez le vélo, 10h-12h

A partir de 6 ans / Par le service des sports de la ville de Cenon

Bravez le mur d’escalade, 15h-17h

A partir de 6 ans /Par le service des sports de la ville de Cenon

Vendredi 27

Journée des parents, Maison des Associations

Grandir avec plusieurs langues, 10h-12h

En quoi les langues familiales sont utiles pour les enfants ? Comment aider les enfants à devenir bilingues ? Groupe d’échange animé par l’association Dulala. Ouvert à tous les parents / espace de garde proposé pour les enfants.

Atelier bombes à graine, 15h-16h30

Venez mettre les mains dans la terre, et repartez avec des semis de saison !

Animé par Germaine Veille

Jeux en folie , 15h-17h

Jeux mis à disposition par la ludo-médiathèque ; Création de stickers avec Bertille et proposé par l’OCAC

« Les langues de chacun, une chance pour tous », 17h

Bousculer les idées reçues vis à vis des langues. En suivant, découverte de la boite à histoire. Clôture autour d’un pot de l’amitié. Ouvert à tous les parents, espace de garde proposé pour les enfants

Samedi 29

Journée festive, Rocher de Palmer

Atelier massage avec bébé (0-6 mois), 10h (sur réservation*)

Vivez un moment privilégié avec bébé en pratiquant la relaxation et le yoga.

Animé par l’OCAC

Atelier conte et comptines,11h(sur réservation*)

Jusqu’à 3 ans / Animé par l’OCAC

Café des parents, 10h-12h

Moment convivial où partager ses expériences, ses questionnements sur son rôle de parent. Animé par les éducatrices de la ville de Cenon. Ouvert à tous les parents

Jeux en folie ,15h-17h

Jeux mis à disposition par la ludo-médiathèque

Semi d’automne, 15h à 16h

Animé par Germaine Veille

Concert de rock New kids, 16h, Rocher de Palmer

Très largement inspiré par AC/ DC, The Hives ou Nirvana, les New Kidz sont un groupe de rock’n’roll avec un grand Rrrrrrrrrhhh !!

À partir de 4 ans / réservation conseillée sur le site internet du Rocher de Palmer

