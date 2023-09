Loto Maison des associations Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Gironde Loto Maison des associations Cenon, 14 octobre 2023, Cenon. Loto Samedi 14 octobre, 14h30 Maison des associations Maison des associations 11 Rue du 8 Mai 1945 cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 16 26 22 66 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T19:00:00+02:00

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T19:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Maison des associations Adresse 11 Rue du 8 Mai 1945 cenon Ville Cenon Departement Gironde Lieu Ville Maison des associations Cenon latitude longitude 44.851927;-0.510288

Maison des associations Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/