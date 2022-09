Conseil de quartier Marègue / Plaisance / Loret Maison des associations Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Conseil de quartier Marègue / Plaisance / Loret Maison des associations, 13 octobre 2022, Cenon. Conseil de quartier Marègue / Plaisance / Loret Jeudi 13 octobre, 18h00 Maison des associations

Entrée libre

Vous habitez dans les quartiers Marègue-Plaisance-Loret, et avez des remarques ou idées pour votre quartier? venez vous exprimer au conseil de quartier en présence de votre adjoint référent. Maison des associations 11 Rue du 8 Mai 1945 cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine A l’ordre du jour Mobilités: Zone 30 et stationnement

PLU: mise en place de réunions publiques

Budgets participatifs: comment ça marche ?

Travaux: point sur les chantiers en cours et à venir.

Questions diverses Vous ne savez pas à quel quartier est rattachée votre habitation ? RDV sur cenon.fr/a-la-une/actualites/vies-de-quartier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-13T18:00:00+02:00

2022-10-13T20:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Maison des associations Adresse 11 Rue du 8 Mai 1945 cenon Ville Cenon lieuville Maison des associations Cenon Departement Gironde

Maison des associations Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/

Conseil de quartier Marègue / Plaisance / Loret Maison des associations 2022-10-13 was last modified: by Conseil de quartier Marègue / Plaisance / Loret Maison des associations Maison des associations 13 octobre 2022 Cenon Maison des associations Cenon

Cenon Gironde