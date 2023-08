Stage découverte de la Méthode 3C (Concentration Calme Contrôle) Maison des associations Castelnau-d’Estrétefonds, 12 septembre 2023, Castelnau-d'Estrétefonds.

Stage découverte de la Méthode 3C (Concentration Calme Contrôle) 12 septembre – 5 octobre Maison des associations 50 € les 4 séances

La METHODE 3C (M3C) est une pratique psychocorporelle globale. Dans un rythme harmonieux en musique ou dans le silence, on y pratique des exercices de concentration, d’attention, d’équilibre, de retour au calme, de respiration, des mouvements dynamiques et de la relaxation. Ici, l’accent est porté sur la détente et le retour à soi.

Maison des associations Rue de l’église 31620 castelnau d’estretefonds Castelnau-d’Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.ecoledessens.fr/node/119 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 20 08 19 44 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-12T19:00:00+02:00 – 2023-09-12T20:00:00+02:00

2023-10-05T12:30:00+02:00 – 2023-10-05T13:30:00+02:00

Détente bien être