Rencontres de quartier : Quartiers Les Hameaux (dont Pont-Réan) Mardi 14 novembre, 18h30 Maison des associations

Les rencontres de quartier sont de retours !

Initiées dès la prise de fonctions de l’équipe municipale en 2020, les rencontres de quartier, sont l’occasion pour les habitants et les élus de se rencontrer et d’échanger sur les politiques de la ville, pour faire la ville avec ses habitants !

Cette deuxième phase de rencontres vise à permettre à tout habitant qui le souhaite de s’investir dans l’évolution de sa ville :

Comment agir pour rendre la ville plus agréable à tous ? Comment créer davantage de liens entre habitants ? Comment agir et participer aux réflexions sur des sujets ou projets pour enrichir le vivre ensemble ?

Les actions réalisées depuis les premières rencontres seront également présentées et expliquées, ainsi que celles encore en cours.

La prochaine rencontre de quartier concernera les habitants des quartiers des Hameaux dont Pont-Réan. Rendez-vous le mardi 14 novembre 2023 à 18h30 à la Maison des associations, salle Romarin.

Maison des associations 59 avenue Alphonse Legault 35170 Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne

Ville de Bruz