Des Places et Vous : Après-midi jeux de société Maison des associations Bruz Catégories d’Évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine Des Places et Vous : Après-midi jeux de société Maison des associations Bruz, 15 octobre 2023, Bruz. Des Places et Vous : Après-midi jeux de société Dimanche 15 octobre, 14h00 Maison des associations Gratuit Dans le cadre de « Des Places et Vous », l’ALB vous propose un après-midi ludique avec la section AKI-Djouer. Seul, entre amis ou en famille, venez passer un bon moment en jouant aux jeux de société.

Rendez-vous de 14h à 18h, à la Maison des Associations, Maison des associations 59 avenue Alphonse Legault 35170 Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 50 30 07 »}, {« type »: « email », « value »: « vieassociative@ville-bruz.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00 Jeux de société famille Ville de Bruz Détails Catégories d’Évènement: Bruz, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Maison des associations Adresse 59 avenue Alphonse Legault 35170 Ville Bruz Departement Ille-et-Vilaine Age max 99 Lieu Ville Maison des associations Bruz latitude longitude 48.026332;-1.737474

Maison des associations Bruz Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruz/