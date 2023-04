Homophobie : de victimes à combattant.es Maison des associations Boulogne-sur-Mer Catégories d’évènement: Boulogne-sur-Mer

Pas-de-Calais

Homophobie : de victimes à combattant.es Maison des associations, 16 mai 2023, Boulogne-sur-Mer. Homophobie : de victimes à combattant.es Mardi 16 mai, 11h45 Maison des associations Gratuit En lien avec la journée mondiale de lutte contre les LGBTQIA-phobies, le C.D.S.I. vous invite à visionner et discuter ensemble à propos du documentaire. Il vous offre le thé ou café gourmand, moment de convivialité assuré ! Maison des associations 19 rue de WIcardenne, Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-16T11:45:00+02:00 – 2023-05-16T13:45:00+02:00

2023-05-16T11:45:00+02:00 – 2023-05-16T13:45:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais Autres Lieu Maison des associations Adresse 19 rue de WIcardenne, Boulogne-sur-Mer Ville Boulogne-sur-Mer Departement Pas-de-Calais Lieu Ville Maison des associations Boulogne-sur-Mer

Maison des associations Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boulogne-sur-mer/

Homophobie : de victimes à combattant.es Maison des associations 2023-05-16 was last modified: by Homophobie : de victimes à combattant.es Maison des associations Maison des associations 16 mai 2023 Boulogne-sur-Mer Maison des associations Boulogne-sur-Mer

Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais