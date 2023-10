Café citoyen : Le jeu vidéo au sein de la Famille Maison des Associations Biganos, 24 octobre 2023, Biganos.

Biganos,Gironde

Café citoyen : le jeu vidéo au sein de la Famille

Mardi 24 octobre, à 18h30, à la Maison de la jeunesse

Inscription auprès de la maison des associations : 05 57 70 17 54 ou vieassociative@villedebiganos.fr.

2023-10-24 fin : 2023-10-24 20:30:00. EUR.

Maison des Associations Rue Pierre de Coubertin

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Café citoyen: video games in the family

Tuesday, October 24, 6:30pm, Maison de la Jeunesse, Paris

Registration at the Maison des Associations: 05 57 70 17 54 or vieassociative@villedebiganos.fr

Café ciudadano: los videojuegos en familia

Martes 24 de octubre, 18.30 h, Casa de la Juventud

Inscripciones en la Maison des Associations: 05 57 70 17 54 o vieassociative@villedebiganos.fr

Bürgercafé: Videospiele in der Familie

Dienstag, 24. Oktober, um 18.30 Uhr im Haus der Jugend

Anmeldung beim Maison des associations: 05 57 70 17 54 oder vieassociative@villedebiganos.fr

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Coeur Bassin