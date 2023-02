C’est chouette la nuit ! maison des associations, 31 mars 2023, Bernay.

C’est chouette la nuit ! Vendredi 31 mars, 19h00 maison des associations

Animation gratuite, une réservation par mail est vivement conseillée

Sortir la nuit c’est permis! La MJC et L’Agrion invitent petits et grands à une animation spéciale «Nuit de la Chouette»! Conférence, exposition et sortie nocturne.

maison des associations 8 rue Jacques-Philippe Bréant 27300 Bernay Bernay 27300 Eure Normandie

Cet événement (animation gratuite) destiné aux petits et grands curieux de nature est une aubaine pour mieux comprendre les mœurs des chouettes et hiboux, les dangers qui les menacent, les gestes simples au quotidien pour les sauvegarder.

Après une présentation des espèces régionales, une balade donnera le loisir d’aller au près à l’écoute de ces animaux de nuit mais aussi de toute une vie nocturne propice à croiser en chemin hérissons et autres chauves-souris!



Lpo