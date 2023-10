Ateliers d’écriture à Audenge Maison des Associations Audenge, 4 novembre 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

Tous les samedis des mois de novembre et décembre, l’Office de Tourisme Coeur du Bassin vous propose un atelier d’écriture « Mille et une voix » à la Maison des Associations avec Jean Favre.

S’exprimer, s’inspirer, s’ouvrir…Venez faire respirer votre créativité

Slams, Haïkus, scénettes…Voix intérieure, voix élevée ou voix secrètes…

Venez apprivoiser vos mots et dompter votre imaginaire.

Donnez vie et corps aux paysages, aux émotions.

Suivez, écrivez et soyez votre voix.

Différentes thématiques selon les semaines.

Gratuit. A partir de 7 ans.

Renseignements et réservations obligatoires au 05 57 70 67 56.

2023-11-04 fin : 2023-12-30 16:30:00. EUR.

Maison des Associations

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Every Saturday in November and December, the Coeur du Bassin Tourist Office offers a « Mille et une voix » writing workshop at the Maison des Associations with Jean Favre.

Express yourself, be inspired, open up… Come and let your creativity breathe!

Slams, Haïkus, scenettes… Inner voice, raised voice or secret voice…

Come and tame your words and your imagination.

Give life and body to landscapes and emotions.

Follow, write and be your voice.

Different themes each week.

Free admission. Ages 7 and up.

Information and reservations required: 05 57 70 67 56

Todos los sábados de noviembre y diciembre, la Oficina de Turismo de Coeur du Bassin propone un taller de escritura « Mil y una voces » en la Maison des Associations con Jean Favre.

Exprésese, inspírese, ábrase… ¡Venga y deje respirar su creatividad!

Slams, Haikus, sketches… Voz interior, voz alzada o voz secreta…

Ven a domar tus palabras y tu imaginación.

Da vida y cuerpo a paisajes y emociones.

Sigue, escribe y sé tu voz.

Temas diferentes cada semana.

Entrada gratuita. A partir de 7 años.

Información y reservas en el 05 57 70 67 56

Jeden Samstag im November und Dezember bietet Ihnen das Fremdenverkehrsamt Coeur du Bassin im Maison des Associations einen Schreibworkshop « Mille et une voix » mit Jean Favre an.

Sich ausdrücken, sich inspirieren lassen, sich öffnen…Kommen Sie und lassen Sie Ihre Kreativität atmen

Slams, Haikus, Szenen… Innere Stimme, hohe Stimme oder geheime Stimme…

Zähmen Sie Ihre Worte und Ihre Vorstellungskraft.

Verleihen Sie Landschaften und Emotionen Leben und Körper.

Folgen Sie Ihrer Stimme, schreiben Sie sie und seien Sie sie.

Verschiedene Themen je nach Woche.

Kostenlos. Ab einem Alter von 7 Jahren.

Informationen und Reservierungen erforderlich unter 05 57 70 67 56

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Coeur Bassin