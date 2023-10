Ateliers d’automne Maison des Associations Audenge, 24 octobre 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

Atelier créatif sur la thématique de l automne pour les 6 / 10 ans.

Création de chauve-souris avec du matériel de récupération (pour les plus petits) et création de toiles d’araignée avec des éléments végétaux.

RDV à la Maison des Association d’Audenge

Sur inscriptions auprès de l’Office de Tourisme au 05.57.70.67.56 ou par mail à : info@ourisme-coeurdubassin.com

PS : Les parents ne restent pas.

2023-10-24 fin : 2023-10-24 16:30:00. EUR.

Maison des Associations

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Autumn-themed creative workshop for 6-10 year-olds.

Creation of bats with recycled materials (for the youngest) and creation of spider webs with plant elements.

RDV at the Maison des Association d’Audenge

Please register with the Tourist Office on 05.57.70.67.56 or by e-mail at: info@ourisme-coeurdubassin.com

PS : Parents don’t stay

Taller creativo de temática otoñal para niños de 6 a 10 años.

Creación de murciélagos con materiales reciclados (para los más pequeños) y creación de telas de araña con materiales vegetales.

Punto de encuentro en la Maison des Associations d’Audenge

Para reservar, póngase en contacto con la Oficina de Turismo en el 05.57.70.67.56 o por correo electrónico en: info@ourisme-coeurdubassin.com

PD: Los padres no se quedan

Kreativ-Workshop zum Thema Herbst für 6 / 10-Jährige.

Kreation von Fledermäusen aus Altmaterial (für die Kleinsten) und Erstellung von Spinnennetzen aus pflanzlichen Elementen.

RDV im Maison des Association d’Audenge

Nach Anmeldung beim Fremdenverkehrsamt unter 05.57.70.67.56 oder per E-Mail an: info@ourisme-coeurdubassin.com

PS: Die Eltern bleiben nicht

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Coeur Bassin