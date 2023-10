Bastien sans main Maison des associations Aubigny-Les Clouzeaux, 6 décembre 2023, Aubigny-Les Clouzeaux.

À partir d’un délicat texte d’Antonio Carmona sur l’autisme, Olivier Letellier met en scène l’histoire d’une rencontre qui changera la vie de ses protagonistes : un jeune garçon et sa maîtresse. Une pièce touchante et drôle, une ode à la différence.

C’est l’histoire de Rebecca, une maîtresse d’école et celle de Bastien, un petit garçon de 5 ans qui n’a pas d’amis, qui ne parle pas, qui vit dans son monde.

« Ce n’est pas parce qu’il est différent qu’il est méchant » dit Rebecca à ses élèves. « Mais maîtresse c’est quoi la différence entre Bastien et nous à part qu’il est bizarre ? ». « Ce n’est pas qu’il est bizarre, arrêtez de dire ça ! c’est juste qu’il est… qu’il est… ». Même si Rebecca n’a pas les mots pour le dire, elle ferait l’impossible pour Bastien. Pour l’aider, l’accompagner, le comprendre.

Sur scène, un jongleur et une comédienne portent cette bouleversante histoire où chacun va changer la vie de l’autre.

