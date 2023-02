À poils / Alice Laloy | La Compagnie S’Appelle Reviens Maison des associations, 4 décembre 2021, Aubigny-Les Clouzeaux.

Adulte 8 € – Enfant 6 €

Maison des associations Rue St-Laurent, 85430 Aubigny Aubigny Aubigny-Les Clouzeaux 85430 Vendée Pays de la Loire

À poils

Alice Laloy | La Compagnie S’Appelle Reviens

Alice Laloy imagine un spectacle où petits et grands assistent à la construction d’un étonnant univers doux et poilu. Une ode à la tendresse.

À poils est un petit trésor. Un spectacle tendre comme un tatouage qui se termine par « forever », un spectacle doux et sucré comme le houblon, un spectacle soyeux comme le poil quand il invite à la caresse, un spectacle que l’on regarde lové dans des coussins moelleux.

À poils débute par la rencontre entre les enfants et trois hommes poilus, barbus et tatoués. Des roadies, des dockers du rock. Petit à petit, alors que l’espace se transforme, les trois ogres s’adoucissent et partent à la recherche de la tendresse dans ce monde de brutes.

Alice Laloy est une artiste libre, bricoleuse et rêveuse. Ses spectacles sont au croisement du théâtre, des arts de la marionnette et des arts plastiques et lui ont valu de nombreuses récompenses dont un Molière du meilleur spectacle jeune public. Des performances à rebrousse-poil, où tout peut arriver.



