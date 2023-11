A Palestinian Women Assembly Maison des associations Arles, 23 novembre 2023, Arles.

A Palestinian Women Assembly Jeudi 23 novembre, 14h00, 18h30 Maison des associations Entree libre

A Palestinian Women Assembly – Une assemblée de femmes palestiniennes

Dans le cadre de la manifestation De ses battements d’elles, deux projections du documentaire de Roxane Borgna et Laurent Rojol à L’auditorium de la maison de la vie associatiive à 14h et à 18h30.

Pendant plus d’un an, Roxane Borgna metteuse en scène et actrice et Laurent Rojol réalisateur, ont parcouru les campagnes et les villes de Palestine en collectant des interviews de femmes, à Jérusalem, Jéricho, Bethléem, Hébron, Naplouse et Ramallah. Elles questionnent leurs droits en tant que femmes. Toutes disent leur quête de liberté.

Roxane Borgna et Laurent Rojol ont eu deux approches sensibles. Ils ont suivi les femmes dans leur quotidien afin d’observer leurs comportements à travers la fine grille de l’expérience vécue. Ils ont dialogué afin de décrypter l’espace du dedans, de connaitre leurs rêves, leurs cauchemars, leurs obsessions.

Une production Nageurs de Nuit, avec le soutien de l’Institut Français de Jérusalem. Ce film accompagne la venue du spectacle réalisé au Théâtre national palestinien en 2021. Il a été projeté le 21 septembre 2023 en avant première à l’Institut du Monde Arabe à Paris dans le cadre de la saison « Ce que la Palestine apporte au monde aujourd’hui »

Entrée libre – Durée de la projection 50 m’ – La soirée sera suivie d’un verre de l’amitié.

La compagnie de l’ambre: 0607405759 – cie.ambre@orange.fr

avec le soutien de La DRAC PACA, La Ville d’Arles, Le FDVA, Les contrats ville: Unicil, Erilia, ACCM, Le CD13. En partenariat avec Le PFPA, Impact jeunes, Collectif Solide, Regards, Jamila & Hajar Association d’or et d’étoiles, Actus, La CGT-Bourse du Travail, La MDVA, Le centre social Mas Clairanne, La maison publique de quartier de Griffeuille, La Médiathèque d’Arles, La Cie Elephant vert, La cie des Nageurs de nuit, Librairie Les grandes largeurs.

http://laciedelambre.canalblog.com/ http://desesbattements.canalblog.com/

