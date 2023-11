Offre de soins en pays d’Arles : il y a urgence ! Maison des associations Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Offre de soins en pays d'Arles : il y a urgence !

Vendredi 17 novembre, 18h00

Offre de soins en pays d'Arles Il y a urgence ! En 20 ans, plus de 80 000 lits d'hôpital ont été supprimés, les déserts médicaux se multiplient, les urgences débordent, en lien avec une pénurie de généralistes. L'accès aux soins est compromis, mettant patients et soignants dans des conditions inacceptables. Quant aux praticien hors UE appelés en renfort, ils sont dans une situation des plus précaires.

Avec

Christiane Batailler, gériatre généraliste pendant 32 ans : « L'amour du métier »

Anne-Marie Lesage, secrétaire générale du syndicat CGT Hôpital d'Arles, et Nicolas Poncet, représentante du personnel syndical CGT Hôpital d'Arles : « Patiens et soignants en souffrance »

Ghassen Nafti, praticien diplômé hord UE. Médecin tunisien arrivé en France en 2018, gériatre, exerce actuellement aux Hôpitaux des Portes de Camargue. Membre de la LDH Arles. « Les PDHUE : qui sont-ils ? des inégalités flagrantes »

Bernard Giral, généraliste, président de la CPTS (Communauté professionnelle territoriale de santé) « Quelles solutions face à des problèmes multiples ? »

Maison des associations
Boulevard des Lices
Arles

