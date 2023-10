Cet évènement est passé La République est-elle encore Laïque? Maison des associations Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône La République est-elle encore Laïque? Maison des associations Arles, 26 octobre 2023, Arles. La République est-elle encore Laïque? Jeudi 26 octobre, 18h30 Maison des associations Entrée libre La République est-elle encore laïque? – Comment éduquer à la Laïcité? – Laïcité de séparation ou d’intégration?

– Doit-on enseigner le Fait Religieux à l’école? Dans un contexte pluriculturel, comment le « Vivre Ensemble en Paix » est-il une priorité

Une nouvelle conférence de René Nouailhat, dont beaucoup se souviennent de l'excellente présentation et de la clarté du propos sur le thème de « Honorat d'Arles », au printemps dernier.

