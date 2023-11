Stage de chant choral 2024 Maison des Associations (anc. Mairie de Mohon) Charleville-Mézières, 17 mars 2024, Charleville-Mézières.

Stage de chant choral 2024 Dimanche 17 mars 2024, 09h00 Maison des Associations (anc. Mairie de Mohon)

Découverte de 3 partitions pour chœur mixte, à 3 ou 4 voix, a cappella, après un éveil corporel et vocal.

Animateur : Jacques DUVIVIER

ouvert à tout choriste, chanteur, membre ou non d’une chorale,

Droits d’inscription pour la journée : 20 € (adhérent CMF ou adhérent de la F.M.L.B., en Belgique) ; 25 € (non adhérent CMF)

Matériel de partitions fourni sur place.

Inscriptions auprès d’Odile BOQUET par le bulletin d’inscription et le règlement financier (bruno.boquet@wanadoo.fr)

Possibilité de déjeuner sur place (s’adresser à Françoise HARBULOT)

Maison des Associations (anc. Mairie de Mohon) 5 Rue Jean Moulin , 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-17T09:00:00+01:00 – 2024-03-17T17:00:00+01:00

