Marché Office Municipal des Sports Maison des associations à côté de la gare Gannat, 2 décembre 2023, Gannat.

Gannat,Allier

L’office municipal des sports de Gannat vous invite pour un parcours de 5 et 8 km à l’occasion du Téléthon..

2023-12-02 14:00:00 fin : 2023-12-02 . EUR.

Maison des associations à côté de la gare

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Gannat’s municipal sports office invites you to take part in a 5 and 8 km run to mark the Telethon.

La oficina municipal de deportes de Gannat te invita a participar en una carrera de 5 y 8 km con motivo del Teletón.

Das städtische Sportamt von Gannat lädt Sie anlässlich des Telethons zu einer 5 und 8 km langen Strecke ein.

