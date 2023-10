Stage de yoga Maison des association – Foyer rural Catus, 22 octobre 2023, Catus.

Catus,Lot

Lors de ces partages, je vous inviterai à expérimenter, tout en douceur, dans le respect de votre corps et de vos possibilités, deux propositions pour vous ouvrir à votre écouter intérieure et entendre ce fil qui ouvre à l’espace de la méditation :

– Via les techniques du yoga : postures, enchaînements, respiration, yoga nidra… préparation à l’assise méditative.

– Via la « danse et conscience » : mouvements dansés et enchaînements en lien avec la respiration… vers l’assise méditative « Tandava ». Quand la danse rejoint le souffle pour devenir méditation en mouvement.

Deux approches complémentaires pour mieux apréhender et goûter cet espace que l’on appelle « méditation ». Il est cependant possible de vivre l’une ou l’autre de ces proposition indépendamment..

2023-10-22 10:00:00 fin : 2023-10-22 13:00:00. 25 EUR.

Maison des association – Foyer rural

Catus 46150 Lot Occitanie



During these sessions, I’ll invite you to experiment, gently, respecting your body and your possibilities, with two proposals for opening up to your inner ear and hearing the thread that opens up the space of meditation:

– Through yoga techniques: postures, sequences, breathing, yoga nidra… preparation for meditative sitting.

– Through « dance and consciousness »: dance movements and sequences linked to the breath… towards meditative sitting « Tandava ». When dance joins breath to become meditation in movement.

Two complementary approaches to better understand and enjoy the space we call « meditation ». However, it is possible to experience either proposal independently.

Durante estas sesiones compartidas, te invitaré a experimentar, suavemente, respetando tu cuerpo y tus posibilidades, con dos sugerencias para abrirte a tu oído interior y escuchar el hilo que abre el espacio de la meditación:

– Utilizando técnicas de yoga: posturas, secuencias, respiración, yoga nidra, etc. preparación para la sentada meditativa.

– A través de « danza y conciencia »: movimientos y secuencias de danza unidos a la respiración… hacia la sentada meditativa « Tandava ». Cuando la danza se une a la respiración para convertirse en meditación en movimiento.

Dos enfoques complementarios para comprender y disfrutar mejor de este espacio que llamamos « meditación ». Sin embargo, es posible experimentar una u otra de estas propuestas de forma independiente.

Bei diesen Treffen werde ich Sie einladen, ganz sanft und mit Respekt vor Ihrem Körper und Ihren Möglichkeiten zwei Vorschläge auszuprobieren, um sich für Ihr inneres Hören zu öffnen und den Faden zu hören, der den Raum der Meditation öffnet:

– Über Yogatechniken: Stellungen, Abläufe, Atmung, Yoga Nidra… vorbereitung auf das meditative Sitzen.

– Über « Tanz und Bewusstsein »: getanzte Bewegungen und Abläufe in Verbindung mit dem Atem… zum meditativen Sitzen « Tandava ». Wenn der Tanz sich mit dem Atem verbindet, um zur Meditation in Bewegung zu werden.

Zwei sich ergänzende Ansätze, um diesen Raum, den wir « Meditation » nennen, besser zu verstehen und zu genießen. Es ist jedoch auch möglich, beide Vorschläge unabhängig voneinander zu erleben.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Cahors – Vallée du Lot