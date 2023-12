Conférence sur les Étoiles en gascon Maison des Arts Sauveterre-de-Béarn, 3 décembre 2023, Sauveterre-de-Béarn.

Sauveterre-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

L’exposition «A la découverte du ciel de Gaston Fébus à nos Jours» sera visible en décembre à la Maison des Arts à Sauveterre. Pour l’occasion, le 17 décembre , une conférence a lieu sur le thème des étoiles en gascon.

Et comme tout Topin de Lenga, cette conférence s’adresse aussi bien aux apprenants qu’aux locuteurs confirmés ou à ceux qui ont tout simplement envie de découvrir la langue. Et ce Topin se poursuivra bien évidemment par un repas partagé, une auberge béarnaise, moment convivial et privilégié pour parler, écouter, échanger et chanter….

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . .

Maison des Arts

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The exhibition « A la découverte du ciel de Gaston Fébus à nos Jours » will be on view in December at the Maison des Arts in Sauveterre. For the occasion, on December 17, a conference will be held on the theme of stars in Gascon.

And like all Topin de Lenga events, it’s aimed at learners, experienced speakers and those who simply want to discover the language. And, of course, this Topin will continue with a shared meal, an auberge béarnaise, a convivial and privileged moment to talk, listen, exchange and sing…

La exposición « A la découverte du ciel de Gaston Fébus à nos Jours » (Descubriendo el cielo desde Gaston Fébus hasta nuestros días) podrá verse en diciembre en la Maison des Arts de Sauveterre. Con este motivo, el 17 de diciembre se celebrará una conferencia sobre el tema de las estrellas en Gascuña.

Como todas las manifestaciones del Topin de Lenga, esta charla se dirige tanto a los aprendices como a los hablantes experimentados, así como a los que simplemente desean descubrir la lengua. Y, por supuesto, el Topin continuará con una comida compartida, una auberge béarnaise, un momento convivial y privilegiado para hablar, escuchar, compartir y cantar…

Die Ausstellung « A la découverte du ciel de Gaston Fébus à nos Jours » wird im Dezember im Maison des Arts in Sauveterre zu sehen sein. Aus diesem Anlass findet am 17. Dezember ein Vortrag zum Thema « Sterne auf Gaskonisch » statt.

Wie alle Topin de Lenga richtet sich dieser Vortrag sowohl an Lernende als auch an erfahrene Sprecher oder an diejenigen, die einfach nur Lust haben, die Sprache zu entdecken. Und dieser Topin wird natürlich mit einem gemeinsamen Essen fortgesetzt, einer Auberge béarnaise, einem geselligen und privilegierten Moment zum Reden, Zuhören, Austauschen und Singen…

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Béarn des Gaves