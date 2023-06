Conférence sur la métallurgie en Chartreuse Maison des Arts Saint-Laurent-du-Pont Saint-Laurent-du-Pont Catégories d’Évènement: Isère

Saint-Laurent-du-Pont Conférence sur la métallurgie en Chartreuse Maison des Arts Saint-Laurent-du-Pont, 15 septembre 2023, Saint-Laurent-du-Pont. Conférence sur la métallurgie en Chartreuse Vendredi 15 septembre, 19h30 Maison des Arts Et si la métallurgie en Chartreuse avait encore des secrets pour vous ? Durant les Journées Européennes du Patrimoine, la ville de Saint Laurent du Pont vous propose une conférence sur la thématique de la métallurgie en Chartreuse. De son aspect sémantique, à ses impacts en Chartreuse, en passant par l’intervention d’un ancien ouvrier de Fourvoirie, sans oublier d’échanger sur l’historique entreprise Paturle que tout le monde connait sur le territoire Chartrousin. Maison des Arts 23 avenue charles de gaulle 38380 saint laurent du pont Saint-Laurent-du-Pont 38380 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Salle de spectacle Présence de parkings à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

