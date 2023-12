EXPOSITION DE PEINTURES, ET SCULPTURES: ÊTRE UNE SOURCE D’INSPIRATION Maison des Arts Pornic, 21 avril 2024, Pornic.

Pornic Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 17:00:00

fin : 2024-04-21 20:00:00

Exposition de peintures et sculptures organisée par Artscreate..

Artiste passionné, Artscreate allias B.B CŒUR nous montre une profondeur de réflexion sur ses sujets ou elle explore son art…toujours vers une perpétuelle recherche à la nouveauté de s’exprimer. Une approche qui intègre l’approbation de l’espace et la notion d’espace-temps. Un parcours artistique à découvrir et la manière dont elle représente des émotions dans ses peintures autant dans ses sculptures lumineuses. Elle intègre la photographie numérisée aussi bien que la peinture à la lumière.

Un témoignage constant sur des nouveaux modes d’expressions. Des peintures décrites comme étant abstraites et riches en couleurs explosives avec des effets de matières tout en créant des espaces cloisonnés. Evocation aux émotions, ouvrant la voie à une liberté dans nos ressentis. Alors que ses sculptures lumineuses sont réalisées à partir de matériaux plastiques en particulier le plexiglas. Un processus de transformation de la matière par le pliage et les ondulations uniques en utilisant la chaleur thermique, une combinaison entre le matériau, la peinture et la lumière pour y donner une valeur poétique.

Maison des Arts près des Halles

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



