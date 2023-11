MARCHÉ DE NOËL Maison des Arts Pornic, 10 décembre 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Marché organisé par l’Association de Jumelage de Pornic..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 12:30:00. .

Maison des Arts Quartier des Halles – Ville Haute

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Market organized by the Twinning Association of Pornic.

Mercado organizado por la Association de Jumelage de Pornic.

Markt, der von der Association de Jumelage de Pornic organisiert wird.

Mise à jour le 2023-11-10 par eSPRIT Pays de la Loire