L’exposition parle de disparition, de blessure, d’ouverture, de la vie qui palpite, de la mort qui affleure.En attaquant la matérialité de la photographie, Raphaëlle Peria efface, préserve et révèle ce qui lui semble important dans un jeu de valeurs qu’elle maitrise parfaitement. Les œuvres sont magnifiées par le truchement d’une application méthodique de destruction. Le papier photosensible est gratté jusqu’à faire disparaître certains détails de l’image. Ces coups de gouge répétés mettent en relief un contraste inattendu, entre la matière qui apparaît et l’aspect lisse non altéré du support d’origine. Cet acte s’apparente au geste d’un sculpteur qui cherche dans la taille directe, le volume idéalisé. L’étonnement du spectateur est d’autant plus amplifié que ce travail génère des images poétiques troublantes. Les œuvres établissent des liens nouveaux entre la réalité du paysage et sa transformation. La contemplation initiale que l’on devine, irradie à nouveau pour venir convoquer celle de notre mémoire collective, lorsque le passé devient un présent partagé.Angèle Guerre développe une pratique du dessin et de l’installation en explorant diverses façons d’entamer la surface. Qu’il s’agisse de gratter derrière un miroir ancien, d’inciser le papier, ou de travailler le cuir, l’objectif est de rendre visible une matière et d’en produire un autre espace. C’est une pellicule qui s’effrite, une protection qui s’efface, une peau qui se gonfle et une sensation qui est suggérée. Elle interroge la mémoire des textures et du motif, le rythme, la pulsation, la répétition. Elle laisse ainsi ses compositions se créer, par un lent déphasage. Quoiqu’il arrive, un dessin va prendre du temps, et ce temps-là est non seulement précieux mais nécessaire. C’est un temps géologique. C’est le temps dont a eu besoin le monde pour se façonner. L’accélération aujourd’hui est partout, omnipotente. Le dessin reste donc un acte en réaction, la reproduction d’un geste ancien.Raphaëlle Peria et Angèle Guerre présenteront des pièces qui parlent de nature. De la nature ressentie, rêvée, mais aussi d’une nature meurtrie et abîmée. Ces ambiguïtés, de la violence et de la douceur, se retrouvent dans les techniques utilisées par les deux artistes : les scarifications et incisions sculptent photographies et papiers. Les images sont abîmées et révélées.Raphaëlle Peria et Angèle Guerre

