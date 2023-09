Spectacle : Conte’Act – 7 – « Ça va la Terre ? » Maison des Arts musicaux Saint-Brice-Courcelles, 29 septembre 2023, Saint-Brice-Courcelles.

Saint-Brice-Courcelles,Marne

Des contes bio tour à tour merveilleux, grinçants, tendres, drôles ou carrément décalés,

un univers à la fois lucide et loufoque, une conteuse garantie sans OGM !

Le spectacle « Ça va la terre ? » aborde avec humour le thème de l’écologie, de la relation mouvementée entre l’homme et la nature.

La Parolière est une association de conteurs amateurs basée à Saint-Brice-Courcelles dans la Marne. Elle a pour objectif principal de mettre en lumière le conte, non seulement en tant que matière artistique et patrimoniale mais aussi comme outil de rassemblement et de cohésion.

La Parolière œuvre sur trois axes :

– Diffusion de spectacles et promotion des conteurs professionnels en région et au-delà,

– Formation de conteurs sous la direction de professionnels,

– Organisations d’événements en partenariat avec d’autres associations régionales.

Emmanuelle FILIPPI HAHN, poursuit le cycle de spectacles de contes CONTE’Act..

Maison des Arts musicaux Rue de Luzarches

Saint-Brice-Courcelles 51370 Marne Grand Est



Organic tales that are by turns marvelous, gritty, tender, funny or downright offbeat,

a universe both lucid and zany, and a storyteller guaranteed to be GMO-free!

The show « Ça va la terre? » takes a humorous look at ecology and the turbulent relationship between man and nature.

La Parolière is an association of amateur storytellers based in Saint-Brice-Courcelles in the Marne region of France. Its main aim is to bring storytelling to the fore, not only as an artistic and heritage material, but also as a tool for bringing people together and building cohesion.

La Parolière works in three areas:

– Presenting shows and promoting professional storytellers in the region and beyond,

– Training storytellers under the guidance of professionals,

– Organizing events in partnership with other regional associations.

Emmanuelle FILIPPI HAHN, continues the CONTE?Act cycle of storytelling shows.

Cuentos ecológicos, a veces maravillosos, a veces descarnados, a veces tiernos, a veces graciosos, a veces totalmente extravagantes,

un mundo lúcido y alocado a la vez, y un narrador que no contiene OMG

El espectáculo « Ça va la terre? » aborda con humor la ecología y la turbulenta relación entre el hombre y la naturaleza.

La Parolière es una asociación de narradores aficionados con sede en Saint-Brice-Courcelles, en el departamento de Marne. Su principal objetivo es poner de relieve la narración de cuentos, no sólo como recurso artístico y patrimonial, sino también como medio de acercamiento y cohesión.

La Parolière trabaja en tres ámbitos:

– Presentación de espectáculos y promoción de narradores profesionales en la región y fuera de ella,

– Formación de narradores bajo la dirección de profesionales,

– Organización de eventos en colaboración con otras asociaciones regionales.

Emmanuelle FILIPPI HAHN prosigue el ciclo de espectáculos de cuentacuentos CONTE?Act.

Die Bio-Märchen sind abwechselnd wunderbar, knirschend, zärtlich, lustig oder einfach nur schräg,

eine Welt, die zugleich klar und skurril ist, eine Erzählerin, die garantiert gentechnikfrei ist!

Das Stück « Ça va la terre? » behandelt auf humorvolle Weise das Thema Ökologie und die turbulente Beziehung zwischen Mensch und Natur.

La Parolière ist eine Vereinigung von Amateur-Erzählern mit Sitz in Saint-Brice-Courcelles im Departement Marne. Ihr Hauptziel ist es, das Märchen ins Rampenlicht zu rücken, und zwar nicht nur als künstlerisches Material und Kulturerbe, sondern auch als Mittel, um Menschen zusammenzubringen und den Zusammenhalt zu stärken.

La Parolière ?arbeitet auf drei Ebenen:

– Verbreitung von Aufführungen und Förderung von professionellen Erzählern in der Region und darüber hinaus,

– Ausbildung von Erzählern unter der Leitung von Fachleuten,

– Organisation von Veranstaltungen in Partnerschaft mit anderen regionalen Verbänden.

Emmanuelle FILIPPI HAHN, setzt die Reihe der Märchenaufführungen CONTE?Act fort.

