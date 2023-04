QI GONG SANTE Maison des arts martiaux – dojo Madeleine Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

QI GONG SANTE 14 avril – 26 mai, les vendredis Maison des arts martiaux – dojo Madeleine, Orléans 98€ d'avril à juin Le QI GONG, partie intégrante de la Médecine Traditionnelle Chinoise, est un art martial interne qui permet par la détente, le souffle, la fluidité, d'harmoniser l'Energie. PERMET DE VIEILLIR EN BONNE SANTE

2023-04-14T10:30:00+02:00 – 2023-04-14T11:30:00+02:00

2023-05-26T10:30:00+02:00 – 2023-05-26T11:30:00+02:00 ENERGIE sante

